МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Совет директоров группы "Фосагро", одного из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений, рекомендовал акционерам принять решение о выплате промежуточных дивидендов в размере 6,993 миллиарда рублей из нераспределенной чистой прибыли из расчета 54 рубля на обыкновенную акцию, говорится в сообщении компании.

"Совет директоров рекомендовал внеочередному собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов в сумме 6,993 миллиарда рублей из расчета 54 рубля на обыкновенную акцию (или 18 рублей на глобальную депозитарную расписку) из нераспределенной чистой прибыли по состоянию на 31 декабря 2018 года", — сказано в сообщении.

В сообщении отмечается, что внеочередное собрание акционеров пройдет 4 октября в форме заочного голосования. Дата закрытия реестра акционеров для участия в нем – 9 сентября. "В качестве даты закрытия реестра для получения дивидендов собранию акционеров рекомендовано утвердить 15 октября 2019 года", — уточняется в сообщении.

Финальное решение по новой дивидендной политике совет директоров "Фосагро" примет 24 сентября.

"Принимая во внимание стабильный денежный поток и позитивную динамику финансовых результатов, менеджмент "Фосагро" представил варианты новой дивидендной политики. Совет директоров решил дополнительно проанализировать и утвердить решение по данному вопросу на заседании 24 сентября 2019 года, накануне дня инвестора, где планируется представить стратегию развития компании до 2025 года", — говорится в сообщении компании.

Дивидендная политика "Фосагро" предполагает выплаты в размере 30-50% чистой прибыли по МСФО. В мае финдиректор "Фосагро" Александр Шарабайко сообщал, что компания может внести изменения в свою дивидендную политику, один из обсуждаемых вариантов — привязать объем выплат к свободному денежному потоку.

Группа "Фосагро" включает АО "Апатит" (Череповец), его филиалы в Кировске, Балакове и Волхове, а также ряд других активов. Семья бизнесмена Андрея Гурьева контролирует 48,48% акций компании. Среди других крупных акционеров — ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко (20,98%) и экс-член совета директоров компании Игорь Антошин (4,51%). Free float составляет 26,03%.