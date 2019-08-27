ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 27 авг /ПРАЙМ/. Повышение экономической привлекательности проектов в российской Арктике требует обсуждения изменений фискальных условий, заявил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.

"Вопрос, который требует обсуждения, и, на мой взгляд, он очень важный — это изменение фискальной системы, которое бы позволило в принципе проекты на Арктике сделать более привлекательными. На сегодняшний день они экономически просто непривлекательные в связи с тем, что доходность очень низкая, и наше предложение заключается, в том числе, и в том, чтобы перевести эти проекты, которые … в перспективе могут реализовываться, в четвертую категорию. То есть предусмотреть более льготные режимы налогообложения, которые бы позволили повысить доходность и привлечь инвесторов. … Речь идёт и об изменении системы налогообложения, и может быть о создании новых дополнительных инструментов", — сказал Новак.

Вице-премьеры РФ Дмитрий Козак и Юрий Трутнев на совещании в понедельник приняли решение о подготовке законопроекта, допускающего на арктический шельф частных инвесторов (сейчас это право есть лишь у "Газпрома" и "Роснефти"). По итогам совещания будет дано поручение по разработке законопроекта по мерам стимулирования работ на шельфе, в том числе туда могут войти предложения по расширению доступа. Расширение доступа обсуждалось только в контексте еще нераспределенных 10% лицензий на шельфе. Ранее Трутнев предлагал допустить к работе на арктическом шельфе РФ иностранные и частные компании по норвежской модели — в консорциуме с госкомпанией-оператором.

"Мы считаем, что это в рамках нераспределенного фонда недр можно рассмотреть…. Действующий механизм, который сегодня предусмотрен, он не запрещает иностранцам участвовать в консорциумах с нашими государственными компаниями, но какие-то дополнительные инструменты, механизмы, которые бы позволили создать привлекательные условия, это тоже можно было бы в рамках нераспределенного фонда недр попробовать", — прокомментировал Новак.

"Надо отметить, что, конечно, арктический шельф очень мало изучен, и мы вели также на совещании речь о том, что нужно усилить работу именно по геологоразведочным работам, чтобы понять, какие есть запасы. На сегодняшний день есть понимание в основном ресурсов, которые в арктическом шельфе огромные. Но извлекаемых запасов, которые ставятся на баланс, сегодня ещё недостаточно. Поэтому нужно проводить, в том числе, и геологоразведочные работы. А это огромные инвестиции, и конечно такие инвестиции зачастую рискованные", — отметил также Новак.