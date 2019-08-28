МОСКВА, 28 авг /ПРАЙМ/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев 28 августа проведет совещание о расходах федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов, сообщает пресс-служба кабмина.

"Дмитрий Медведев проведет совещания о расходах федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов в части демографии, здравоохранения, образования, науки, молодежной политики и социального обеспечения, а также в части агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в совещании примут участие вице-премьеры РФ Татьяна Голикова и Алексей Гордеев, министр финансов Антон Силуанов, помощник президента РФ Андрей Белоусов, министр просвещения Ольга Васильева, министр науки и высшего образования Михаил Котюков, глава Минэкономразвития Орешкин, министр здравоохранения Вероника Скворцова, глава Минтруда Максим Топилин, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, а также руководители ведомств и государственных внебюджетных фондов.