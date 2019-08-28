МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Минфин объявил о том, что в сентябре рассчитывает разместить облигации федерального займа (ОФЗ) для населения. "Конкретную дату пока воздержусь назвать. Мы пытаемся поймать петуха за хвост — правильно почувствовать, когда выйти на рынок, чтобы это было удобно нам и чтобы мы избыточные ресурсы не задействовали без хорошей отдачи", — сказал замминистра финансов РФ Сергей Сторчак.

Объем выпуска ОФЗ он не уточнил, заявив лишь, что он будет будет не больше, чем в прошлый раз. В апреле 2017 года Минфин начал продажу ОФЗ для населения с трехлетнего выпуска объемом 15 млрд рублей. Первые выпуски размещались с большим успехом, однако позже спрос на этот инструмент снизился.

Теперь министерство усовершенствовало этот инструмент. Так, минимальная сумма покупки новых облигаций будет снижена с 30 до 10 тысяч рублей. Ожидается, что ОФЗ-н нового формата будут предлагаться гражданам через большее число отделений банков-агентов: теперь в их число, помимо Сбербанка и ВТБ, войдет Промсвязьбанк. По мнению Минфина, это повысит привлекательность облигаций для граждан, что будет способствовать увеличению объемов размещения. В ближайшее время начнется рекламная кампания, в том числе, в онлайн-каналах.

ШАНС НА УСПЕХ

Опрошенные "Прайм" эксперты полагают, что сентябрьский раунд размещения "народных ОФЗ" пройдет успешно – на это есть все шансы. "Программа ОФЗ для населения проходит успешно. Нет сомнений, что и сентябрьский выпуск найдет хороший спрос в условиях снижения ключевой ставки Банка России, а вслед за ней – и ставок по рублевым депозитам в банках", — говорит старший управляющий активами УК "Атон-менеджмент" Константин Глазов.

Как сообщалось ранее, рекламная кампания будет гораздо шире, чем предыдущая. К ней подключатся региональные СМИ, которые будут транслировать социальную рекламу по ведущим каналам в прайм-тайм. Продажи онлайн, как планирует, например, Промсвязьбанк, существенно сокращают расходы на распространение подписки на облигации.

С учетом снижения ставок по банковским депозитам в крупнейших банках данный инструмент будет вызывать существенный интерес у инвесторов, согласен старший персональный брокер по работе с ключевыми клиентами "БКС Брокер" Сергей Ермоленко. При этом он отмечает, что успех выпуска зависит от разницы величины купона по данным облигациям и депозитной ставки в банках-агентах по размещению.

"На текущий момент времени основным инструментом сохранения денежных средств частных инвесторов выступает банковский депозит. Доля депозита в финансовом портфеле российских инвесторов в среднем составляет 60-80%, в то время как на развитых рынках – 3-8%", — приводит пример Ермоленко.

Однако ставки по депозитам падают, а на фоне ожидаемого смягчения денежно-кредитной политики ЦБ это, по мнению экспертов, продолжится и дальше. По данным Банка России, максимальная ставка топ-10 банков РФ по вкладам во II декаде августа снизилась до 6,8%.

Для сравнения, "народные" облигации прежнего формата предполагают выплату купона дважды в год: ставка первого полугодового купона составляет 7,5% годовых, второго – 8%, третьего – 8,5%, четвертого – 9%, пятого – 10%, шестого – 10,5%. Таким образом, доходность к погашению составляет около 9% годовых.

ИНТЕРЕС ИНВЕСТОРОВ

В целом эксперты сходятся во мнении, что дополнительные размещения в ближайшие 5 лет будут востребованы, и Минфин продолжит выпускать такие инструменты. "Хотя для министерства в конце этого года нет особой нужды в привлечении средств после ударных объемов размещения ОФЗ в первом полугодии, в будущем накопления населения очень интересны как база рефинансирования долга, прежде всего", — считает Глазов.

По его мнению, эта база очень стабильна в отличие от переменчивого спроса иностранных инвесторов. Свою роль здесь играют и санкции. В ожидании новых ограничений инвесторы сокращают интерес к риску и все чаще склонны вкладывать в так называемые "активы-убежища".

Не менее важно то, что доля депозитов в личном финансовом портфеле частных инвесторов существенная. Поэтому цель данного инструмента – не только и не столько привлечь средства для государства, сколько познакомить российского инвестора с таким эффективным инструментом сохранения денежных средств, как облигациями.

Народные облигации занимают промежуточное положение между банковским депозитом и обращающимися на рынке облигациями. "Цель данного выпуска, мы считаем, в том, чтобы вовлечь частных лиц в более эффективные инструменты личных финансов, нежели банковский депозит", — указал Ермоленко.

Он напомнил, что аналог подобных инструментов был очень популярен в США 20 лет назад, и до сих пор пользуется спросом в развивающихся странах, таких как Бразилия и Аргентина.