Зеленский и Трамп проведут встречу в Варшаве
КИЕВ, 28 авг — ПРАЙМ. Президенты США и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленский проведут встречу в Варшаве, заявил в среду на брифинге в Киеве советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон.
"Я также высказал наши ожидания относительно встречи в Варшаве двух президентов, и мы через несколько дней будем работать над организацией этой встречи", — сказал Болтон после переговоров с Зеленским. Трансляцию вел телеканал "Прямой".
Ранее заместитель главы офиса президента Украины Вадим Пристайко заявил, что Зеленский по приглашению польской стороны 1 сентября посетит Варшаву. Временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор отмечал, что президенты Украины и США смогут пообщаться в сентябре в Варшаве.
https://1prime.ru/state_regulation/20190828/830276777.html