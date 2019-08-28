КИЕВ, 28 авг — ПРАЙМ. Президенты США и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленский проведут встречу в Варшаве, заявил в среду на брифинге в Киеве советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон.

"Я также высказал наши ожидания относительно встречи в Варшаве двух президентов, и мы через несколько дней будем работать над организацией этой встречи", — сказал Болтон после переговоров с Зеленским. Трансляцию вел телеканал "Прямой".

Ранее заместитель главы офиса президента Украины Вадим Пристайко заявил, что Зеленский по приглашению польской стороны 1 сентября посетит Варшаву. Временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор отмечал, что президенты Украины и США смогут пообщаться в сентябре в Варшаве.