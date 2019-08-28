ВАШИНГТОН, 28 авг — ПРАЙМ. Власти США документально оформили повышение пошлин на товары из Китая объемом 300 миллиардов долларов в год не на 10%, а на 15% с 1 сентября и 15 декабря — документ опубликован в Федеральном реестре.

"В соответствии с отдельным распоряжением президента торговый представитель США постановил внести изменения,… увеличив размер дополнительной пошлины с 10 до 15% на товары из Китая, относящиеся к введению пошлин на (продукцию годовым объемом поставок – ред.) 300 миллиардов долларов", — сказано в документе.

Там уточняется, что часть продукции будет обложена пошлинами в 15% с 1 сентября, а часть – с 15 декабря. Документ пока размещен для ознакомления, официальная его публикация состоится 30 августа.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США с 1 сентября повысят пошлины на товары из Китая объемом 300 миллиардов долларов не на 10%, как было запланировано, а на 15%, повышение на другую группу товаров объемом 250 миллиардов долларов в год с 1 октября составит не 25%, а 30%.

Переговоры между США и Китаем по условиям двусторонней торговли, которые периодически ведутся с 2018 года, в настоящее время приостановлены после очередной волны взаимного повышения пошлин.

После очередного обострения Трамп заявлял, что Китай связывался с американскими торговыми представителями и выразил желание вернуться за стол переговоров. По словам американского президента, переговоры по данному вопросу должны начаться в ближайшее время. Китай эту информацию не подтверждал и выражал надежду, что США откажутся от своих ошибочных действий и будут создавать условия для возобновления торговых консультаций.

К переговорам США и Китая сейчас приковано внимание всего мирового сообщества на фоне развернувшейся торговой войны между двумя странами.