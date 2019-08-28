МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Граждане Испании продолжают хранить в песетах, прежней валюте страны, эквивалент около 1,6 миллиарда евро, хотя уже после 2020 года не смогут их обменять, сообщает агентство EFE со ссылкой на данные Центробанка.

Денежная масса в устаревших дензнаках состоит из 136,7 миллиарда песет в банкнотах (822 миллиона евро) и 131,7 миллиарда песет в монетах (792 миллиона евро).

Отмечается, что по сравнению с июлем 2018 года "сбережения" в песетах снизились всего лишь на 10 миллионов.

ЦБ напоминает о сохраняющейся возможности обменять песеты на евро в своих отделениях в Мадриде и в регионах по курсу 166,3 песеты за евро. В целях борьбы с отмыванием денег каждый желающий обменять песеты на сумму более трех тысяч евро должен указать свои анкетные данные. Операции по обмену песет на евро будут прекращены 31 декабря 2020 года.

Песета появилась в Испании в 1864 году, заменив эскудо. Евро пришел на смену песете в 2002 году.