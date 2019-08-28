МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. Торговая война между США и Китаем превращается в экономическую войну на истощение, исход которой непредсказуем. Западные эксперты признают, что Пекин готов пожертвовать своими интересами, но сдаваться под давлением Вашингтона не намерен. У Китая оказался высокий болевой порог.

Китай наносит превентивный удар

Китай намерен ввести пошлины на американскую сельскохозяйственную продукцию (сою, говядину, свинину) и на нефть. Ранее Пекин в ответ на агрессивную политику администрации Трампа ввел пошлину на американский СПГ, чем нанес серьезный удар по американской газовой отрасли. Однако до последнего времени Китай воздерживался от введения пошлин на американскую нефть.

В пятницу Пекин нанес по Трампу превентивный удар, объявив о планах обложить 5%-ой пошлиной американскую нефть. Ряд западных экспертов уже полагают, что в связи с этим американский эталонный сорт WTI может потерять в цене по сравнению с европейским Brent.

Пекин планирует ввести пошлины в размере 5% уже 1 сентября, a в размере 25% – например, на американские автомобили – в декабре. Китайские власти заняли жесткую позицию по отношению к Вашингтону, несмотря на решение Трампа перенести введение пошлины на ряд товаров из КНР на декабрь. Президент США пошел на этот шаг из прагматических соображений, чтобы избежать недовольства среди своих избирателей – введение пошлин на весть китайский импорт неминуемо приведет к повышению цен на американском рынке перед рождественскими праздниками.

После сообщения о скором введение пошлин на американские товары стоимостью $75 млрд подешевели сельскохозяйственные товары и металлы, но больше всего упала цена на WTI – более чем на 3%.

На Западе ряд экспертов объявили Трампа победителем Китая, но после последних заявлений из Пекина признали, что исход торговой войны непредсказуем.

Глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл во время выступления в Джексон-Хоуле в прошлую пятницу признал, что торговая война является "новым вызовом".

Пауэлл подвергся давлению со стороны Трампа, который в ультимативной форме требовал снижения ключевой ставки ФРС. В условиях эскалации торговой войны с Китаем администрация Трампа должна поддерживать конкурентоспособность американской продукции на мировом рынке – прежде всего, на рынке энергоносителей. Результаты первого полугодия показали, что подавляющее большинство американских компаний способны добывать сланцевую нефть только при наличии доступа к дешевым кредитам. Возможное повышение ФРС ключевой ставки может привести к обвальному падению добычи сланцевой нефти.

Речь Пауэлла в Джексон-Хоуле была витиеватой, но участники рынка истолковали его слова, как намерение еще раз снизить ключевую ставку до конца этого года. После этого мировые фондовые и товарные рынки отыграли часть потерь, которые понесли накануне.

Заявления Трампа во время проведения встречи G-7 о готовности Китая пойти на уступки также успокоили ситуацию. Но позже из Пекина пришли сообщения, опровергающие слова Трампа.

Торговая война перерастает в глобальную валютную

В качестве ответных мер на политику Трампа Пекин целенаправленно ослабляет китайский юань по отношению к доллару США. Китайская национальная валюта подешевела до 7,15 юаня за доллар – самый низкий уровень за последние 11 лет.

Очевидно, что Пекин решил использовать ослабление юаня в качестве защиты от повышения пошлин на китайские товары со стороны США. Понижая курс национальной валюты, Пекин стремится повысить конкурентоспособность китайских товаров на внешних рынках, в том числе на рынке США.

Однако юань стал мировой валютой, пусть даже доля в корзине мировых валют SDR (особые права заимствования) не сопоставима с ролью Китая в мировой экономике. Ослабление юаня пока не вызывает опасений, поскольку Пекин способен контролировать процесс, и оттока капиталов из страны не произойдет. Эксперты уверены, что китайские власти готовы и дальше снижать курс национальной валюты, чтобы одержать победу над США в торговой войне.

Обесценивание национальной валюты таит опасность для самого Китая. По официальным данным, сейчас совокупный внешний долг китайских компаний превышает $2 трлн. Однако официальная статистика Пекина не учитывает долги дочерних структур китайских компаний за рубежом. По оценке агентства Bloomberg, скрытые долги достигают $650 млрд. При этом, сумма задолженности, по которой наступает срок платежа в первом полугодии 2020 года, составляет $63 млрд. Резкое ослабление юаня может значительно увеличить налоговую нагрузку на китайские компании, которые привлекали кредиты в иностранной валюте – преимущественно в долларах США.

Ослабление юаня уже привело к снижению курсов национальных валют других стран. В начале августа падение юаня, после заявлений Трампа о введении пошлин на весь китайских импорт в сентябре, привело к немедленной реакции Центральных банков ряда стран. ЦБ Индии, Новой Зеландии и Таиланда, а чуть позже Мексики, снизили ключевые процентные ставки с целью не допустить усиления своих валют по отношению к юаню, который доминирует в Азиатско-Тихоокеанском регионе. По данным газеты New York Times, с начала года по настоящее время вынужденно понизили ключевые ставки ЦБ 30 стран, включая Россию.

В отношении России New York Times заблуждается, после обесценивания рубля в два раза в конце 2014 года, российская валюта является одной из самых недооцененных в мире. Курс рубля не зависит от политики ЦБ РФ, а отдан на откуп спекулятивно настроенные участникам рынка, которые орудуют на Московской бирже.

Непредсказуемость исхода американо-китайской торговой войны порождает неопределенность – прежде всего на рынке энергоносителей. Большинство экспертов – на Западе и на Востоке – уверены, что США и Китай будут повышать импортные пошлины, что крайне негативно скажется на экономическом росте в мире и спросе на нефть.

Введение пошлин на американскую нефть со стороны Пекина, полностью закрывает для США огромный китайский рынок энергоносителей.

Высокий болевой порог

Повышение пошлин на американскую нефть свидетельствует о готовности Пекина идти на большие жертвы в торговой войне с США, чего не ожидали западные эксперты.

"Они вредят себе внутри страны, своим НПЗ, которым становится труднее получать прибыль. Они вредят себе за рубежом – продукция их НПЗ становится менее конкурентоспособной", – сообщил CNBC аналитик Bank of America Франциско Бланш.

Он ожидает роста спроса на легкую малосернистую нефть, которой является сланцевая нефть, добываемая в США. По мнению эксперта, спрос на американскую нефть повысится после ужесточения в январе следующего года требований к качеству судового топлива со стороны Международной морской организации (ИМО).

Бланш уверен, что ужесточение требований ИМО приведет к подорожанию сортов легкой малосернистой нефти – в первую очередь американской.

Однако для Китая США не являются крупным поставщиком нефти. В первом полугодии средний объем поставок американской нефти в Китай составил всего 120 тыс. барр./сут. При этом, большая часть поставок пришлась на первый квартал – до обострения американо-китайской торговой войны.

Американскую нефть на китайском рынке способна заменить Россия и Саудовская Аравия. Российский сорт легкой малосернистой нефти ВСТО пользуется большим спросом среди китайских нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий. Объем импорта российской нефти может возрасти после расширения нефтепровода ВСТО. Завершить проект планируется в конце этого года, после чего пропускная способность ВСТО возрастет до 80 млн т/г по сравнению с 66 млн т/г в 2018 году.

Бланш признает, что с нефтью Пекин может поступить так же, как и с соей. Китай сократил закупки в США и несмотря на более высокую цену нарастил импорт сои из Бразилии и России.

В Bank of America очень скептически смотрят на возможность мирного разрешения противостояния между США и Китаем в экономической сфере.

"Болевой порог у Китая оказался слишком высоким", — заявил Бланш.

Власти США теперь намерены повысить пошлины на китайские товары стоимостью $300 млрд в год – на весь китайский импорт, который оставался беспошлинным – не на 10%, а на 15%. При этом, отсрочка до декабря откладывается. Часть товаров из КНР будет обложена пошлинами с 1 сентября. Ждем ответа из Пекина?

Противостояние США и Китая перерастает в войну на истощение, исход которой непредсказуем, но она уже оказывает негативное влияние на всю мировую экономику.