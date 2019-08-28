МОСКВА, 28 авг /ПРАЙМ/. Минэкономразвития понизило прогноз по оттоку капитала из РФ в 2019 году до 23 миллиардов долларов с прежней оценки в 38 миллиардов долларов, следует из материалов к прогнозу социально-экономического развития РФ на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов, которые имеются в распоряжении РИА Новости.

Минэкономразвития также понизило прогноз оттока капитала в 2020 году до 14 миллиардов долларов с 24 миллиардов долларов в апрельской версии прогноза, в 2021 году — до 20 миллиардов с 21 миллиарда долларов, в 2022 году — до 24 миллиардов с 25 миллиардов долларов.

В 2023 и 2024 годах прогноз по оттоку капитала повышен до 30 и 37 миллиардов долларов соответственно (с 22 и 17 миллиардов долларов в предыдущей версии прогноза).

При этом, по прогнозу ЦБ РФ, отток капитала из России в 2019 году составит 50 миллиардов долларов, в 2020 году — 22 миллиардов долларов.