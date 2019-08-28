БУЭНОС-АЙРЕС, 28 авг /ПРАЙМ/. Центральный банк Аргентины на фоне падения национальной валюты решил ограничить финансирование в песо для крупных экспортных компаний, стимулируя их к продаже долларов, следует из сообщения регулятора.

Итоги праймериз в Аргентине, которые прошли 11 августа и на которых оппозиция с большим отрывом опередила команду действующего президента, оказались крайне тяжелыми для экономики страны. На следующий день после голосования песо обвалился почти на 30% и до сих пор не может восстановить свои позиции, основной биржевой индекс страны рухнул на 38%, что стало одним из худших показателей за всю историю.

В среду, 28 августа, крупнейший госбанк страны Banco Nacion установил обменный курс доллара на уровне 60 песо, тогда как накануне продавал доллар по 58 песо. Его примеру последовали и другие банки и обменники, продавая доллар по 60-61 песо.

Ограничения коснутся крупных компаний, которые за последние 12 месяцев экспортировали не менее 75% от общего объема продаж. Исключение будет сделано для предприятий, реализующих международные соглашения Аргентины в части промышленного экспорта.

Крупные компании не смогут получать финансирование на сумму свыше 1,5 миллиарда песо (это около 25 миллионов долларов).