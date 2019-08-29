МОСКВА, 29 авг /ПРАЙМ/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в четверг проведет заседание наблюдательного совета госкорпорации ВЭБ.РФ, где планируется обсудить финансирование новых проектов в сфере переработки углеводородов, дорожного строительства и судостроения, сообщила пресс-служба кабмина.

"Двадцать девятого августа Дмитрий Медведев проведёт заседание наблюдательного совета государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ". На заседании будут рассмотрены вопросы финансирования новых промышленных и инфраструктурных проектов в сфере переработки углеводородов, дорожного строительства, судостроения", — говорится в сообщении.

Также набсовет собирается обсудить вопросы корпоративного управления, в частности, годовой отчет корпорации и результаты выполнения ключевых показателей эффективности за первое полугодие 2019 года.

Уточняется, что в заседании также примут участие первый зампредседателя правительства – министр финансов РФ Антон Силуанов, зампредседателя правительства – руководитель аппарата кабмина Константин Чуйченко, заместители премьер-министра Максим Акимов и Дмитрий Козак, помощник президента РФ Андрей Белоусов, министр экономического развития Максим Орешкин и председатель ВЭБа Игорь Шувалов.