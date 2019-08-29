МОСКВА, 29 авг /ПРАЙМ/. Правительство на заседании в четверг рассмотрит доклад Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России "О состоянии конкуренции в РФ", где, в частности, содержатся предложения службы, направленные на улучшение конкурентной среды в различных отраслях и рынках, сообщает пресс-служба кабмина.

Сам доклад, во-первых, содержит оценку ведомством состояния конкуренции и имеющихся проблем с ней в сферах здравоохранения, образования, сельского хозяйства, строительства, телекоммуникаций, информационных технологий, ЖКХ, газоснабжения, угольной промышленности, электроэнергетики, транспортных услуг, промышленности, реализации природных ресурсов, а также на рынках нефти и нефтепродуктов и финансовых рынках.

"В докладе также приводятся предложения ФАС России по улучшению состояния конкурентной среды в указанных сферах экономической деятельности (товарных рынках) и содержится информация о выполнении мер по развитию конкуренции, предложенных в предыдущих докладах", — говорится в сообщении.

Кроме того, кабмин обсудит проект поправок в закон о защите конкуренции, вводящий понятие "система внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства". Проектом предлагается установить порядок организации такой системы на предприятиях, а также определить основные и минимальные требования к содержанию внутренних актов, формирующих ее.

В правительстве отмечают, что принятие законопроекта позволит "повысить эффективность антимонопольного регулирования и создать дополнительные механизмы, стимулирующие хозяйствующие субъекты к принятию мер по предупреждению нарушений антимонопольного законодательства".