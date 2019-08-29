МОСКВА, 29 авг /ПРАЙМ/. Правительство РФ в четверг рассмотрит законопроект о ратификации протокола, упрощающего оформление экспорта нефтепродуктов в Южную Осетию, сообщает пресс-служба кабмина.

Протокол подписан 6 мая 2019 года. Документом предусматривается, что экспорт российских нефтепродуктов на территорию Южной Осетии (за исключением природного газа) осуществляется без применения временного периодического таможенного декларирования. Уточняется, что протокол вносит изменения в соглашение с правительством Южной Осетии о режиме торговли товарами от 2 марта 2012 года.

"Законопроект направлен на упрощение оформления экспорта российских нефтепродуктов в Республику Южная Осетия. Реализация протокола будет способствовать развитию российско-югоосетинского торгово-экономического сотрудничества", — поясняется в сообщении.