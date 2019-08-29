МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. В России среди граждан предпенсионного возраста официально трудоустроены только 40% из 10,1 млн человек. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на статистические данные из письма ПФР в Роструд.

Из 6 миллионов неработающих людей предпенсионного возраста часть закончили работать досрочно либо не могут это делать по причине инвалидности.

Данные о численности трудящихся россиян предпенсионного возраста содержатся в письме ПФР в Роструд. В документе речь идет о работающих мужчинах 1959-1963 годов рождения и женщинах 1964-1968 годов рождения. Оттуда следует, что мужчин из категории в стране 1,8 млн человек, женщин — 2,2 млн. Работают 4 млн предпенсионеров.

Специалисты, опрошенные газетой, оценивают уровень безработицы среди числа предпенсионеров как экстремально высокий. Они связывают это с нежеланием бизнеса принимать на работу сотрудников "серебряного" возраста и с распространенностью неофициальных трудовых отношений, без оформления.