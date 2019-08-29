МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Объем неучтенной экономики Российской Федерации в 2017 году составил 11,7 трлн рублей, что составляет 12,7% ВВП, пишет РБК со ссылкой на данные Росстата о национальных счетах в 2014-2018 годах.

Самые крупные отрасли в доле скрытого производства — недвижимость, сельское хозяйство, торговля и строительство.

"Россияне остаются в неформальной экономике, потому что стремятся избежать избыточного государственного регулирования, высоких налогов. Но, главное, в официальном секторе нет предложений работы с высокой оплатой труда, поэтому люди ищут возможность заработка в неформальной деятельности", — пишет издание со слов директора Международного института профессионального статистического образования НИУ ВШЭ Алексея Пономаренко.

Отмечается, что ВВП страны в рыночных ценах в позапрошлом году составил 92,1 трлн рублей, отсюда следует, что часть ненаблюдаемого сектора можно оценить в 11,7 трлн рублей.

При этом доля скрытой экономики в ВВП снижается, но абсолютные ее объемы (в рыночных ценах) не уменьшаются. В 2016 и в 2015 году, по оценке Росстата, она составляла в 13,2% ВВП (11,4 трлн рублей и 11 трлн рублей соответственно). В 2014 году этот показатель был выше: на теневой сектор приходилось 13,8% ВВП (10,9 трлн рублей).