МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Безработица в Германии в августе сохранилась на уровне июля в 5%, сообщило Федеральное агентство по трудоустройству страны.

Показатель держится на этой отметке уже четыре месяца подряд. Он совпал с прогнозами аналитиков, опрошенных агентством Рейтер.

При этом число безработных в Германии в августе составило 2,289 миллиона человек, что на 4 тысячи выше, чем в июле.

Уровень безработицы в Германии без учета сезонности в августе составил 5,1% против уровня июля в 5%, а число безработных выросло до 2,319 миллиона с 2,275 миллиона человек месяцем ранее.