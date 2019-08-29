КИЕВ, 29 авг — ПРАЙМ. Государственный долг Украины в июле вырос на 2,04 миллиарда долларов по сравнению с предыдущим месяцем — до 82,4 миллиарда долларов, сообщается на сайте министерства финансов Украины.

"В течение июля 2019 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины уменьшилась в гривневом эквиваленте на 35,65 миллиардов гривен (1,4 миллиарда долларов — ред.) и в долларовом эквиваленте государственный и гарантированный государством долг увеличился на 2,04 миллиарда долларов", — сообщила пресс-служба минфина.

По состоянию на 31 июля 2019 государственный и гарантированный государством долг Украины составлял 2,066 триллиона гривен, или 82,40 миллиарда долларов.