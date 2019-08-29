Годовая инфляция в Германии в августе составила 1,4%, ниже прогноза
МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Инфляция в Германии в августе в годовом выражении, по предварительной оценке Федерального статистического бюро страны (Destatis), составила 1,4%, сообщается в пресс-релизе ведомства.
В месячном выражении показатель составил минус 0,2%.
Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали, что в годовом выражении показатель составил 1,5%, а в месячном — минус 0,1%.
https://1prime.ru/state_regulation/20190829/830280844.html