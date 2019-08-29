МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Инфляция в Германии в августе в годовом выражении, по предварительной оценке Федерального статистического бюро страны (Destatis), составила 1,4%, сообщается в пресс-релизе ведомства.

В месячном выражении показатель составил минус 0,2%.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали, что в годовом выражении показатель составил 1,5%, а в месячном — минус 0,1%.