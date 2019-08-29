МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 24 августа, увеличилось на 4 тысячи с пересмотренного показателя предыдущей недели и составило 215 тысяч, сообщило в четверг министерство труда страны.

Показатель совпал с прогнозами аналитиков. Показатель прошлой недели пересмотрен в сторону повышения — до 211 тысяч с 209 тысяч заявок.

Среднее число первичных заявок за прошедшие четыре недели уменьшилось на 500 с пересмотренного уровня прошлой недели — до 214,5 тысячи. Оценка за прошлую неделю незначительно повышена — до 215 тысяч с 214,5 тысячи.

Количество получающих пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 17 августа, увеличилось на 22 тысячи с пересмотренного показателя предыдущей недели — до 1,698 миллиона человек. Показатель прошлой недели пересмотрен в сторону повышения — до 1,676 миллиона человек с 1,674 миллиона.

Данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице (Initial Jobless Claims) публикуются еженедельно министерством труда США. Показатель отражает количество людей, впервые обратившихся за пособием в течение отчетной недели.