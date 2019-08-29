МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп считает, что у экономики страны огромный потенциал для роста, если ФРС США снизит процентную ставку.

"Экономика развивается отлично, с огромным потенциалом роста! Если ФРС сделают то, что им следует сделать, мы взлетим со скоростью ракеты!", — написал Трамп в своем Twitter.

Американский президент уже неоднократно упрекал ФРС в некорректной политике, которая тормозит развитие экономики США и негативно влияет на доллар.

Заседание ФРС по денежно-кредитной политике в США пройдет 17-18 сентября. Согласно данным CME Group по состоянию на четверг, 99,6% экспертов считают, что ставка будет снижена на 25 базисных пунктов с текущего уровня в 2-2,25%, остальные 0,4% надеются, что она будет снижена на 50 базисных пунктов.