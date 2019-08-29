МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Уралкалия" по МСФО в первом полугодии составила 54,393 миллиарда рублей против убытка в 242 миллиона рублей годом ранее, следует из промежуточного консолидированного отчета компании.

Выручка "Уралкалия" в первом полугодии составила 100,571 миллиарда рублей, что на 20% выше аналогичного периода прошлого года. Валовая прибыль увеличилась на 23,6% в годовом выражении и составила 76,98 миллиарда рублей.

"Уралкалий" — один из крупнейших мировых производителей калийных удобрений, производственные активы компании включают в себя пять рудников и семь обогатительных фабрик, расположенных в Березниках и Соликамске (Пермский край) на территории Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей.

Себестоимость продаж "Уралкалия" составила 23,591 миллиарда рублей, увеличившись почти на 10%. Долгосрочные обязательства компании на конец июня 2019 года составили 288,985 миллиарда рублей, против 343,154 миллиарда на конец декабря. Краткосрочные обязательства сократились на 17,53%, до 137,253 миллиарда рублей.

"Рост цен на калийные удобрения в конце 2018 года — начале 2019 года позитивно отразился на объемах выручки "Уралкалия" в отчетном периоде. Несмотря на снижение спроса в 2019 году на некоторых ключевых рынках потребления, в долгосрочной перспективе мы настроены оптимистично в отношении фундаментальных отраслевых характеристик", — прокомментировал результаты гендиректор "Уралкалия" Дмитрий Осипов.

"Уралкалий" — один из крупнейших мировых производителей калийных удобрений, производственные активы компании включают в себя пять рудников и семь обогатительных фабрик, расположенных в Березниках и Соликамске (Пермский край) на территории Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей.