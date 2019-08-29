КИЕВ, 29 авг — ПРАЙМ. Верховная рада Украины в четверг проголосовала за то, чтобы премьером страны стал замглавы офиса президента Алексей Гончарук. "За" высказались 290 депутатов при минимуме в 226 голосов.

Гончарук родился 7 июля 1984 года. С 2001 по 2006 год учился в Институте права имени князя Владимира Великого Межрегиональной академии управления персоналом, получив квалификацию магистра права. Работал советником вице-премьера Украины Степана Кубива, а 25 июня 2019 года был назначен замглавы офиса президента Украины.

Согласно украинской конституции, именно коалиция в Раде должна предложить президенту кандидатуру будущего премьера. Затем глава государства вносит ее на рассмотрение парламента, для утверждения достаточно 226 голосов. Персональный состав нового кабмина на рассмотрение Рады предлагает уже новый премьер. Кандидатуры на пост министров иностранных дел и обороны предлагает президент.