Годовая инфляция в еврозоне в августе сохранилась на уровне 1%, как и ожидалось
МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Годовая инфляция в 19 странах еврозоны в августе, по предварительной оценке, сохранилась на уровне июля в 1%, следует из данных европейского статистического агентства Евростат.
Значение показателя совпало с прогнозом аналитиков, опрошенных агентством Рейтер.
Годом ранее, в августе 2018 года, годовая инфляция в еврозоне составляла 2,1%.
Базовая инфляция в августе текущего года, по предварительной оценке, составила 0,9%, сохранившись на уровне июля. Аналитики ожидали ускорения показателя до 1%.
Безработица в еврозоне в июле сохранилась на уровне июня в 7,5%, говорится в отчете Евростата. Это минимальное значение показателя с июля 2008 года. Показатель совпал с прогнозом аналитиков, опрошенных агентством Рейтер.
https://1prime.ru/state_regulation/20190830/830283987.html