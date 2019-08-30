МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Годовая инфляция в 19 странах еврозоны в августе, по предварительной оценке, сохранилась на уровне июля в 1%, следует из данных европейского статистического агентства Евростат.

Значение показателя совпало с прогнозом аналитиков, опрошенных агентством Рейтер.

Годом ранее, в августе 2018 года, годовая инфляция в еврозоне составляла 2,1%.

Базовая инфляция в августе текущего года, по предварительной оценке, составила 0,9%, сохранившись на уровне июля. Аналитики ожидали ускорения показателя до 1%.

Безработица в еврозоне в июле сохранилась на уровне июня в 7,5%, говорится в отчете Евростата. Это минимальное значение показателя с июля 2008 года. Показатель совпал с прогнозом аналитиков, опрошенных агентством Рейтер.