МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Кемеровский "Азот" (входит в "СДС-Азот" Романа Троценко) покупает у ВЭБа права требования по кредиту на строительство завода минеральных удобрений "Аммоний" за 900 миллионов долларов, сообщает госкорпорация.

Как отмечают в госкорпорации, инвестор был отобран в ходе конкурсной процедуры, организованной Газпромбанком.

"ВЭБ.РФ договорился о продаже прав требования по кредиту на строительство завода минеральных удобрений "Аммоний" профильному инвестору — компании КАО "АЗОТ" за 900 миллионов долларов при условии вхождения КАО "АЗОТ" в капитал АО "Аммоний" с соблюдением всех прав акционеров предприятия", — говорится в сообщении.

"Эта сделка – часть нашей планомерной работы по "старому" портфелю проектов. Инвестиции, которые были сделаны ВЭБом с международными партнёрами, позволили создать современную производственную инфраструктуру полного цикла. Выполнив функцию развития, мы передаем такие активы участникам рынка, которые обладают необходимой компетенцией по дальнейшему развитию этого бизнеса", — отметил первый заместитель председателя ВЭБа, член правления госкорпорации Михаил Кузовлев.

Кузовлев в июне в интервью РИА Новости сообщал, что ВЭБ планирует продать завод "Аммоний" в 2019 году, на него претендуют шесть крупнейших российских и зарубежных нефте- и газохимических концернов.

АО "СДС Азот" входит в число крупнейших производителей азотных удобрений в России. Основными потребителями продукции являются промышленные и сельскохозяйственные предприятия более 40 стран мира. Компания объединяет КАО "Азот" (Кемерово) и ООО "Ангарский азотно-туковый завод" (Ангарск). Компания располагает мощностями для производства более 1 миллиона тонн аммиака, свыше 1 миллиона тонн аммиачной селитры, около 600 тысяч тонн карбамида, свыше 300 тысяч тонн сульфата аммония, более 100 тысяч тонн капролактама.