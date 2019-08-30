МОСКВА, 30 авг — Dow Jones. Зарубежные покупатели в свете исключительных уровней доходности скупают американские акции и облигации самыми быстрыми темпами примерно за год.

В мире, где царят сдержанный экономический рост, посредственная прибыльность и горы долга с отрицательной доходностью, иностранные инвесторы считают американские активы спасительной гаванью. По последним доступным данным Министерства финансов США, в июне они купили американские акции и облигации почти на 64 млрд долларов. Это крупнейшая сумма с августа 2018 года.

Несмотря на то что в августе индекс S&P 500 снижается в свете торговых трений, с начала года он прибавил почти 17%, тогда как индекс MSCI All Country World без учета американских акций вырос на 5%. Тем временем казначейские бумаги США остаются в сокращающейся группе государственных облигаций с положительной доходностью, хотя и держатся вблизи многолетних минимумов. Доллар в этом году в основном укрепился к другим ведущим валютам.

"Я называю это новой ненормальностью, – говорит глава по решениям в области смешанных активов в регионе Европы, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки Йорам Ластиг из T. Rowe Price. – У нас повсеместно негативные ставки, чего никогда ранее не было. Однако в США ситуация гораздо лучше, чем в других регионах".

Впрочем, в буме есть и свои отрицательные стороны. Рост американских акций превзошел рост акций в других регионах мира, делая американские компании все более дорогими.

Согласно BlackRock, с 2010 года S&P 500 ежемесячно опережал мировой индекс MSCI в среднем на 70 базисных пунктов, хотя аналитики отмечают, что темпы этого опережения неустойчивы. До 2010 года американские акции в целом двигались вровень с зарубежными.

Несмотря на слабые места в производстве, американская экономика в этом году остается относительно сильной, обеспечивая рынкам поддержку. Скорость найма американских сотрудников остается устойчивой, способствуя сохранению уровня безработицы вблизи исторически низких уровней, тогда как потребительские расходы, на долю которых приходится более двух третей валового продукта, по-прежнему высоки.

Такие фондовые управляющие, как Эндрю Миллиган, глава по глобальной стратегии в Aberdeen Standard Investments, говорят, что более устойчивое финансовое положение США вкупе с продолжающимися обратными корпоративными выкупами акций и шагами ФРС по смягчению денежно-кредитной политики, ставят американские акции в более выгодное положение по сравнению с остальными рынками мира. Как утверждает Миллиган, Aberdeen, пользуясь сниженными оценками, "в тактических целях" покупает акции, например бумаги американских банков.

И его фирма не единственная, кто делает это. Судя по данным Минфина, после более года неуклонного ежемесячного оттока средств зарубежные инвесторы в июне приобрели американские акции примерно на 26,6 млрд долларов.

Проведенный Bank of America Merrill Lynch опрос 224 фондовых менеджеров, которые управляют активами на 553 млрд долларов, показал, что в следующие 12 месяцев американские акции будут более востребованы, чем зарубежные, причем 15% опрошенных заявили, что намерены увеличить свои позиции. Тем не менее более трех четвертей респондентов считают, что американские акции уже переоценены.

— Автор Michael Wursthorn, Michael.Wursthorn@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ