КАЛИНИНГРАД, 30 авг — ПРАЙМ. Минфин и ФНС в текущем году пересчитают все малые предприятия в России, чтобы актуализировать данные реестра МСП, поскольку существующие данные не отражают реальной картины в экономике, заявил первый вице-премьер РФ — министр финансов Антон Силуанов.

"Если смотреть формально, то, действительно, количество МСП за прошлый год сократилось на 85 тысяч единиц и составило 5,836 миллиона субъектов МСП. Если говорить о количестве занятых, то уменьшение составило 573 тысячи человек", — сказал Силуанов, открывая в Калининграде совещание по малому бизнесу.

Минфин и ФНС, по его словам, постарались разобраться в причинах этой ситуации и нашли объяснение. "В первую очередь, выросли предприятия и перешли в более крупные предприятия", — заявил он.

"Во-вторых, значительное количество — почти 600 тысяч предприятий — просто не представили отчётность (в реестр МСП — ред.), хотя по данным налоговой службы, эти предприятия продолжили свою деятельность в качестве налогоплательщиков", — рассказал Силуанов.

"Мы здесь вместе с налоговыми органами предпримем все необходимые меры, чтобы актуализировать этот перечень субъектов, входящих в единый реестр субъектов МСП. Необходимо сделать такой шаг, чтобы МСП либо автоматом проходили регистрацию в этом реестре, либо сделать эту статистику исходя из данных налоговой отчётности", — заявил он.

"Поэтому реального сокращения МСП не произошло. Главное нам здесь — навести порядок с реальными данными", — подчеркнул он.