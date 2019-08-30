КИЕВ, 30 авг — ПРАЙМ. Миссия Международного валютного фонда прибудет в Киев 10 сентября, передает в пятницу агентство УНН со ссылкой на нового премьер-министра Украины Алексея Гончарука.

В четверг Верховная рада Украины девятого созыва в первый день своей работы сформировала новый состав кабинета министров во главе с премьером Гончаруком. Он заявил, что перед новым кабмином стоит задача обеспечения роста экономики на 5-7% в год. Ранее Гончарук заявлял, что миссия МВФ прибудет на Украину в течение нескольких недель для обсуждения новой программы сотрудничества.

"По его словам, визит миссии МВФ в Киев продлится с 10 до 24 сентября", — говорится в сообщении агентства.

Совет директоров МВФ в декабре 2018 года утвердил новую кредитную программу stand-by для Киева, согласно которой Украина получит 3,9 миллиарда долларов. Срок ее реализации составляет 14 месяцев. При этом 1,4 миллиарда по решению фонда были выплачены в декабре 2018 года, а остальные средства станут доступны по итогам полугодовых обзоров.

Изначально Киев ожидал очередного транша от МВФ в мае, затем замглавы Нацбанка Украины Екатерина Рожкова называла более поздний срок — июнь. Однако позже Рожкова заявила, что транш Украина в 2019 году может и не получить, если не будет сформировано новое правительство.