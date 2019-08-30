ПУТЬ ДЛЯ ЖЕСТКОГО BREXIT

В среду британский премьер Борис Джонсон объявил, что работа парламента будет приостановлена до 14 октября. Это существенно снижает шансы на то, что депутаты успеют помешать выходу страны из ЕС без соглашения. У членов палаты общин будет лишь несколько дней, чтобы что-то предпринять: парламент начнет работу 3 сентября, после чего работа остановится, как говорится в письме королевы Елизаветы Второй, на срок "не ранее понедельника 9 сентября и до 14 октября". Парламентарии на следующей неделе попытаются предотвратить Brexit без сделки – о намерении сделать все, чтобы заблокировать такой сценарий, заявили все оппозиционные партии. Однако, по мнению многих экспертов, решение Джонсона значительно сужает им поле для маневра и делает жесткий Brexit наиболее вероятным сценарием.

Поскольку королева одобрила приостановку работы парламента, власти Британии, несмотря на то что такое решение вызывает недовольство большинства граждан и оппозиции, начинают подготовку к выходу из ЕС 31 октября, как и было запланировано. Сообщается, что правительство страны выделяет 3 млн фунтов стерлингов для оказания помощи в оформлении документов живущим в ЕС британцам после Brexit. Джонсон уже сообщил, что в случае выхода Британии из ЕС без соглашения, Евросоюз не получит 39 млрд фунтов, которые должны были стать компенсацией Брюсселю за Brexit. Эти деньги пойдут на поддержку отраслей, которые сильнее прочих пострадают от "развода" с континентальной Европой. В свою очередь, в Брюсселе заявляют, что открыты для возможного прогресса по Brexit, но в настоящее время нет данных о том, что Лондон внес какие-либо новые предложения. Ситуация по-прежнему в тупике, и времени на поиски выхода остается все меньше.

ТРАМП ИСПОЛНИЛ УГРОЗУ

Власти США в четверг документально оформили повышение пошлин на товары из Китая объемом 300 млрд долларов в год не на 10%, а на 15% с 1 сентября и 15 декабря. В соответствующем документе уточняется, что часть продукции будет обложена пошлинами в 15% с 1 сентября, а часть – с 15 декабря. Документ пока размещен для ознакомления, официальная его публикация состоится 30 августа. Ранее президент США Дональд Трамп анонсировал эту меру в связи с ответом Китая на американские пошлины. По его словам, повышение на другую группу товаров объемом 250 млрд долларов в год с 1 октября составит не 25%, а 30%. Однако это пока не было подтверждено официально.

На фоне очередного обострения торговых противоречий между двумя странами переговоры по условиям двусторонней торговли, ведущиеся с 2018 года, приостановлены. После очередного обострения Трамп заявлял, что Китай связывался с американскими торговыми представителями и выразил желание вернуться за стол переговоров. По словам американского президента, переговоры по данному вопросу должны начаться в ближайшее время. Китай эту информацию вначале не подтвердил, но позже сообщил, что рабочие группы обеих стран по урегулированию торговых противоречий находятся в постоянном контакте и обсуждают вопрос проведения следующего раунда торговых переговоров в сентябре. Никаких конкретных сроков названо не было, однако сама новость вызвала в конце недели небольшой рост на рынках, измученных "торговой неопределенностью".

МАКС-2019

На этой неделе проходит авиасалон МАКС-2019 в подмосковном Жуковском. В его открытии приняли участие президент Владимир Путин и его турецкий коллега Тайип Эрдоган. Эрдоган посетил выставку накануне вместе с Путиным, сообщалось, что он заинтересовался российскими истребителями Су-35 и Су-57, эта тема звучала и в ходе переговоров с президентом РФ. Кроме того, в рамках мероприятия были анонсированы новые контракты на покупку российской техники военного и гражданского назначения. В частности, стало известно, что Россия получила несколько заявок на покупку новейшего истребителя МиГ-35. В ближайшее время будет подписан контракт на поставку Индии ПЗРК "Игла –С". В рамках авиасалона были подписаны два оборонных контракта между концерном "Алмаз-Антей" и минобороны Белоруссии.

Корпорация "Иркут" – разработчик новейших гражданских самолетов МС-21 – сообщила, что рассчитывает до первого квартала 2020 года подписать контракт с "Аэрофлотом" на 35 самолетов. На серийное производство МС-21 предполагается выйти в 2021 году, сейчас завершаются предполетные испытания. Через 6 лет в РФ будут выпускать 72 самолета в год. Соглашения о намерениях по покупке новинки с "Иркутом" на МАКС-2019 заключили авиакомпания "Якутия" и казахская Bek Air. За три дня авиасалон посетили более 140 тысяч человек.

НА ВЕРТОЛЕТЕ НАД МОСКВОЙ

В рамках авиасалона была озвучена еще одна новость, интересная не только для гражданского и военного авиарынка, но и для простых граждан. Компания "ВР-Технологии" (входит в холдинг "Вертолеты России") и "Яндекс.Такси" договорились о создании городской системы аэромобильности. Соглашение предусматривает совместную разработку целой экосистемы, которая включает в себя беспилотники и пилотируемые аппараты, систему управления воздушным движением и прочее. Эксперимент начнется со столицы. Уже в следующем году начнутся тестовые полеты в пригород и в зону МКАД, куда люди ездят часто или даже ежедневно, но пользоваться машиной долго из-за пробок. Если безопасность и рентабельность подтвердится, то за ними последуют полеты из городской черты в зону аэропортов.

Стоимость 15-минутного полета на аэротакси в Москве планируется примерно в 3000 рублей за вертолетное такси бизнес-класса и 2700 за классическое место, сообщили в "ВР-Технологии". Такие расценки обусловлены мировой практикой. Для запуска полетов над городом — над руслами рек и железнодорожными путями — нужно еще подписать соглашение с властями Москвы. Участники проекта ожидают, что аэротакси будет востребовано, прежде всего, в крупных городах. В перспективе они рассчитывают запустить регулярные вертолетные рейсы, заказать место на которых можно будет через приложение на смартфоне.

ШЕЛЬФ В ЧАСТНЫЕ РУКИ

Вице-премьеры РФ Дмитрий Козак и Юрий Трутнев приняли решение о подготовке законопроекта, допускающего на арктический шельф частных инвесторов. По итогам прошедшего в правительстве совещания будет дано поручение о проработке соответствующего законопроекта. Ранее в августе Трутнев предлагал допустить к работе на арктическом шельфе РФ иностранные и частные компании по норвежской модели — в консорциуме со специально созданной для этого госкомпанией-оператором. Позже появилось уточнение, что частные компании могут претендовать на 10% от нераспределенных лицензий шельфа российской Арктики. При этом будет усилена ответственность владельцев лицензий за соблюдение условий.

По мнению экспертов, принятие законопроекта вряд ли приведет к прорыву в освоении арктических месторождений. Во-первый, 10% — это совсем немного, крупные игроки могут заинтересоваться долей от 25%. Во-вторых, приходу западных компаний на российский арктический шельф будут мешать санкции. Из российских компаний проектами на арктическом шельфе мог бы заинтересоваться "Лукойл", у которого есть экспертиза работы на Каспии и отсутствие новых крупных проектов в нефтедобыче. С другой стороны, "Лукойл" компания консервативная, и при текущих ценах на нефть вряд ли будет готова инвестировать значительные средства в Арктику. Финансовые ресурсы для шельфовых проектов в Арктике есть также у "Сургутнефтегаза", но компанию может остановить консервативный поход к рискам и отсутствие опыта. Участие же более мелких игроков в освоении арктического шельфа маловероятно.

ПЛОХИЕ НОВОСТИ ОТ МИНЭКОНОМИКИ

Минэкономразвития на этой неделе актуализировало прогнозы по состоянию дел в российской экономике – большинство из них по текущему году были понижены. Наибольший резонанс вызвало снижение в 10 раз оценки роста реальных располагаемых доходов населения в РФ в 2019 году — до 0,1% с 1%. Эксперты объяснили это значительным падением показателя в первом полугодии, что делает прежний прогноз – рост в 1,5% — избыточно оптимистичным. Они отметили, что падение реальных доходов (за вычетом обязательных платежей) обусловлено, как и говорит Минэкономразвития, ростом выплат по кредитам. Но не менее важно фактическое отсутствие роста экономики и доходов населения на фоне увеличения нагрузки – вырос НДС, дважды в год индексировались тарифы, была реализована пенсионная реформа, уменьшившая поступление доходов к тем, кто мог бы уже выйти на пенсию.

Кроме этого, Минэкономразвития понизило прогноз роста экономики РФ в 2020 году до 1,7% с 2% и сохранило на 2021-2022 годы на уровне 3,1% и 3,2%. Оно незначительно скорректировало прогноз по среднегодовому курсу доллара в 2019 году в сторону ослабления рубля — с 65,1 65,4 рубля за доллар. Был ухудшен прогноз по ритейлу на 2019 год — до 1,3% с 1,6%, в 2020 году ожидается рост всего 0,6% против 2,1%. С учетом того, что прорывов в потребительском секторе не ожидается, надежды на рост ВВП в текущем году министерство связывает с сектором недвижимости и строительства. Прогноз по инфляции министерство понизило на 2019 год до 3,8% с 4,3%, на 2020 год — до 3% с 3,8%. На период до 2024 года прогноз остается неизменным — 4%. Прогноз по росту промпроизводства сохранен на уровне 2,3% в текущем году, прогнозы по безработице и оттоку капитала несколько улучшены.

КРИПТОВАЛЮТА ДУРОВА

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров сообщил, что в течение двух месяцев планирует выпустить собственную криптовалюту Gram, параллельно создав электронные кошельки, которые будут доступны 200-300 миллионам пользователей Telegram по всему миру. Предполагается, что онлайн-валюта станет способом отправки денег в любую точку мира. О запуске собственных денег Telegram сообщал еще в 2018 году. Помимо этого, мессенджер разрабатывает блокчейн-платформу Telegram Open Network (TON). Во время сбора средств на криптовалюту, в феврале и марте компания привлекла 1,7 млрд долларов инвестиционных средств.

По мнению экспертов, идея Дурова интересная, общая стоимость криптовалюты может составить 10 млрд долларов. Это может быть новая бизнес-экосистема, на которой можно будет приобретать и продавать товары, услуги, предоставлять сервисы. Однако у Gram появляются все новые, очень мощные соперники на рынке онлайн-валют, схватку с которыми будет не так просто выиграть. Так, собственную криптовалюту Libra разрабатывает Facebook, ее запуск ожидается в первом квартале 2020 года. Кроме того, запуск криптовалюты может быть отложен на неопределенный срок как в связи с техническими причинами, так и отсутствием одобрения регуляторов. Пока не создана даже инфраструктура для токенов. Чтобы стать международной платежной системой, криптовалюта Telegram должна пройти большой путь согласования с регуляторами разных стран и привлечь партнеров для реализации проекта.

НОВОЕ ЛИЦО "НАРОДНЫХ ОФЗ"

Минфин на этой неделе анонсировал выпуск 2 сентября "народных" ОФЗ по новым правилам объемом 15 млрд рублей. В отличие от ранее размещаемых выпусков ОФЗ-н, при покупке и предъявлении к выкупу облигаций нового формата гражданам не придется уплачивать комиссию банкам-агентам: соответствующие расходы будет нести эмитент в лице Минфина. Минимальная сумма покупки новых облигаций будет снижена с 30 до 10 тысяч рублей. Кроме того, под залог новых облигаций владельцы смогут привлекать кредиты у банков-агентов. Продажа облигаций будет осуществляться через Сбербанк, ВТБ, Промсвязьбанк, Почта-Банк. Продавать будут, в том числе, онлайн, что избавит граждан от похода в банки.

Период размещения ограничат концом февраля. В случае необходимости министерство готово сделать дополнительный выпуск. Дата погашения — 31 августа 2022 года. Максимальный купон — 7,35% годовых. Погашение на более ранних сроках принесет меньшую доходность – от 6,5% годовых, что сравнимо со средними ставками банковских депозитов. Министерство рассматривает этот инструмент не как способ привлечения денег – на еженедельных аукционах ОФЗ оно занимает и более существенные суммы. Главная задача – повышение экономической грамотности граждан и приобщение их к активной работе на финансовых рынках. На данный момент доля банковских депозитов в портфелях частных инвесторов составляет 60-80%, тогда как на развитых рынках – 3-6%, отмечают эксперты.