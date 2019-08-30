МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Средний размер назначенных пенсий в июле 2019 года составил 14 150 рублей, увеличившись на 6% по сравнению с июлем 2018 года и на 0,1% по сравнению с июнем текущего года, говорится в основном докладе Росстата.

По итогам января-июля 2019 года этот показатель составил 14 131 рубль. Средний размер пенсий за этот период составил, по оценке, 30,6% среднего размера начисленной зарплаты, говорится в докладе.

Реальный размер (с поправкой на инфляцию) назначенных пенсий в июле текущего года к июлю 2018 года вырос на 1,4%, по отношению к июню 2019 года — снизился на 0,1%. По итогам января-июля текущего года реальный рост пенсий составил 0,9% к аналогичному периоду прошлого года, подсчитал Росстат.