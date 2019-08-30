БУЭНОС-АЙРЕС, 30 авг — ПРАЙМ. Власти Аргентины начинают немедленную продажу имущества, которое было конфисковано в рамках расследования дел об отмыве активов, сообщает администрация президента страны.

"Правительство поручило Агентству по управлению государственным имуществом начать немедленную продажу имущества, которое поступает в казну государства по решению суда в рамках конфискации по делам, связанным с отмывом активов", — говорится в сообщении.

Соответствующий указ был подписан президентом страны Маурисио Макри и главой правительства Маркосом Пеньей.

В последнее время Аргентина переживает усугубление экономического кризиса, что было вызвано итогами президентских праймериз 12 августа, когда левоцентристская оппозиция с большим отрывом опередила команду действующего президента. На следующий день после голосования биржи рухнули на 38%, а песо обвалился почти на 30% и до сих пор не смог отыграть падение. Международные рейтинговые агентства S&P и Fitch снизили суверенный рейтинг Аргентины.