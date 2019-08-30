КАЛИНИНГРАД, 30 авг — ПРАЙМ. Инфляция в РФ замедляется, и у Банка России будут все основания снижать ключевую ставку, заявил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Снижается инфляция. Мы ожидаем более низких темпов инфляции в текущем и следующем годах, чем мы планировали. Соответственно, у ЦБ будут все основания снижать ключевую ставку, и соответственно, за этим последует и снижение процентных ставок в экономике", — сказал Силуанов журналистам.

ЦБ в июне впервые в 2019 году снизил ключевую ставку — на 0,25 процентного пункта, а в июле — еще на 0,25 процентного пункта, до 7,25% годовых. Следующее заседание Банка России запланировано на 6 сентября.