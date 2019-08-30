МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Американский президент Дональд Трамп заявил, что проблема США — это не пошлины, а Федеральная резервная система.

"Евро падает к доллару "как сумасшедший", что дает им большое преимущество в экспорте и производстве… и ФРС не делает ничего! Наш доллар сейчас сильнейший в истории. Звучит хорошо, не так ли? Кроме как для тех (производителей), кто производит продукты на продажу за пределами США… У нас нет проблемы таможенных пошлин (мы приводим в чувства плохих и/или нечестных игроков), у нас проблема ФРС. Они ничего не смыслят!" — написал он в Twitter.

Американский президент уже неоднократно упрекал ФРС в некорректной политике, которая тормозит развитие экономики США и негативно влияет на доллар. Он также едва ли не каждый день жестко критикует главу Федеральной резервной системы страны Джерома Пауэлла за отказ ФРС снизить ключевую процентную ставку.

Заседание ФРС по денежно-кредитной политике в США пройдет 17-18 сентября.