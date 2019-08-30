КИЕВ, 30 авг — ПРАЙМ. Правоохранители будут привлекать международных специалистов, в том числе из США, для расследования об отмывании денег, выведенных из Приватбанка, заявил в пятницу генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка.

Ранее представители украинского Приватбанка заявили, что бывший владелец банка Игорь Коломойский и его партнер Геннадий Боголюбов вывели и легализовали ("отмыли") через кипрский офшор около 470 миллиардов долларов. Такое утверждение содержится в иске Приватбанка, поданном ранее в суд в штате Делавэр.

"В любом случае мы будем сотрудничать и не только с Соединенными Штатами, но и с другими международными партнерами. Потому что одним из ключевых приоритетов должно быть не только преследование самого преступника, установление лица, совершившего преступление, а в первую очередь поиск активов, в том числе за рубежом, и их конфискация. То есть, в первую очередь все средства, украденные у государства и людей, должны быть возвращены людям и Украине", — сказал Рябошапка, комментируя ситуацию с проведением в США расследования об отмывании средств граждан Украины из Приватбанка, его цитирует сайт телеканала "112 Украина".

Правительство Украины национализировало Приватбанк, крупнейший в стране частный банк, в конце 2016 года. Министерство финансов, ставшее владельцем 100% акций, заявляло, что государство вложило в Приватбанк после национализации почти 6 миллиардов долларов, обеспечив его финансовую стабильность и своевременные выплаты клиентам.

Суд в Киеве в апреле признал незаконной национализацию Приватбанка и недействительным договор купли-продажи банка. Решение было принято по иску Коломойского, который был основным владельцем Приватбанка до его национализации в конце 2016 года.