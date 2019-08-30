МОСКВА, 30 авг /ПРАЙМ/. Банк России разъяснил банкам, что льготы при формировании резервов и расчете отдельных нормативов для кредитов "санкционным" клиентам могут распространяться также на заемщиков, которые оказались под ограничениями из-за прямого или косвенного участия (50% и больше) в их капитале структур под санкциями, следует из информационного письма ЦБ.

Регулятор в апреле прошлого года разрешил российским банкам не ухудшать качество кредитов, предоставленных попавшим под санкции США компаниям. Тем самым банки получили возможность не формировать дополнительные резервы по кредитам таким юрлицам. Кроме того, ЦБ установил льготный расчет норматива Н6 для участников гособоронзаказа и санкционных компаний. Такое послабление было введено ЦБ до 2021 года.

"В качестве юридических лиц — заемщиков (контрагентов), в отношении которых введены меры ограничительного характера, могут рассматриваться также юридические лица – заемщики (контрагенты), на которых деи?ствие мер ограничительного характера распространяется в связи с прямым или косвенным участием в их уставном капитале в размере 50 и более процентов иных лиц, в отношении которых введены меры ограничительного характера", — говорится в письме.