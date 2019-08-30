БУЭНОС-АЙРЕС, 30 авг /ПРАЙМ/. Центральный банк Аргентины вводит контроль за капиталами – с 30 августа банки должны будут получать предварительное разрешение регулятора на перевод прибыли из страны, следует из сообщения ЦБ.

"Финансовые учреждения должны иметь предварительное разрешение Центрального банка Аргентинской Республики для распределения прибыли", — говорится в сообщении.

Издание Pagina12 отмечает, что речь идет именно о направлении прибыли за границу. По его данным, ЦБ Аргентины также рассматривает новое регулирование в отношении покупки долларов крупными инвесторами.

Центральный банк Аргентины на фоне падения национальной валюты решил ограничить финансирование в песо для крупных экспортных компаний, стимулируя их к продаже долларов, следует из сообщения регулятора.

В среду министр финансов Аргентины Эрнан Лакунса сообщил, что на следующей неделе планируются переговоры с МВФ по пересмотру сроков погашения долга. Также власти анонсировали пересмотр сроков погашения долга перед частными инвесторами.

В последнее время Аргентина переживает усугубление экономического кризиса, что было вызвано итогами президентских праймериз 12 августа, когда левоцентристская оппозиция с большим отрывом опередила команду действующего президента. На следующий день после голосования биржи рухнули на 38%, а песо обвалился почти на 30% и до сих пор не смог отыграть падение. Международные рейтинговые агентства S&P и Fitch снизили суверенный рейтинг Аргентины.