ПЕКИН, 31 авг /ПРАЙМ/. Индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе экономики Китая в августе вновь замедлился, остановившись на уровне 49,5 пункта, это уже четвёртый месяц подряд, когда показатель остается ниже психологической отметки в 50 пунктов, свидетельствуют обнародованные в субботу данные государственного статистического управления страны.

По сравнению с июлем, когда он несколько подрос до 49,7 пункта, показатель замедлился на 0,2 процентных пункта, также он оказался несколько хуже прогнозов экспертов, которые ожидали, что индекс в этом месяце останется на уровне июля.

Худшим показателем промышленного PMI за последние три года стал показатель февраля 2019 года, когда он замедлился до 49,2 пункта.

Значение PMI выше 50 пунктов говорит о росте активности, ниже — о ее спаде.