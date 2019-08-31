ПЕКИН, 31 авг /ПРАЙМ/. Индекс деловой активности (PMI) в непроизводственном секторе экономики Китая в августе незначительно ускорился до 53,8 пункта, свидетельствуют обнародованные в субботу данные государственного статистического управления КНР.

Показатель оказался несколько лучше, чем в июле, когда индекс замедлился до 53,7 пункта. Вместе с тем, он все еще остается выше психологической отметки в 50 пунктов.

Правительство Китая поддерживает сферу услуг, чтобы компенсировать спад в таком традиционном секторе, как тяжелая промышленность. Значение PMI выше 50 пунктов говорит о росте активности, ниже — о ее спаде.