МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Правительство РФ одобрило выделение Минсельхозу из резервного фонда дополнительно более 296 миллионов рублей для компенсации ущерба личным подсобным хозяйствам после паводка в Иркутской области, сообщается на сайте кабмина.

"Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", — говорится в сообщении.

Проектом распоряжения предлагается дополнительно выделить Минсельхозу РФ из резервного фонда правительства более 296 миллионов рублей бюджету Иркутской области на компенсацию ущерба 2822 личным подсобным хозяйствам, пострадавшим из-за паводка.

Также предлагается возместить сельхозпроизводителям затраты на уплату процентов по одному кредиту и на уплату лизинговых платежей по 30 договорам финансовой аренды.

В конце июля правительство уже выделило Минсельхозу из резервного фонда более 179 миллионов рублей для компенсации ущерба от паводка аграриям Иркутской области. Кроме того, ранее заместитель министра сельского хозяйства РФ Елена Фастова сообщала РИА Новости, что 15 пострадавших от разных чрезвычайных ситуаций регионов запросили господдержку для аграриев в размере 6 миллиардов рублей. Также она отметила, что субсидии, которые выделялись в связи с ЧС Забайкальскому краю и Иркутской области, уже дошли до сельхозпроизводителей.

Наводнение в Иркутской области произошло в конце июня. Погибли 25 человек, без вести пропали семь. Вода подтопила 107 населенных пунктов, почти 11 тысяч жилых домов, 49 участков дорог, разрушено и повреждено 22 моста, пострадали почти 39 тысяч жителей. Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинску и Тулуну.