МИНСК, 31 авг — ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил белорусским переработчикам искать новые рынки сбыта для производимого в стране сахара, а не концентрироваться только на российском рынке, сообщила в субботу пресс-служба белорусского лидера.

По ее данным, во время рабочей поездки в Смолевичский район Минской области президент поинтересовался, каким будет урожай сахарной свеклы в стране и какова ситуация на рынках сбыта сахара. Главе государства доложили, что уборка свеклы еще только начинается, но уже можно говорить о том, что ее сахаристость будет выше уровня прошлого года, однако на традиционных рынках сбыта наблюдается избыток сахара. В частности, как уточнили в пресс-службе, "в России накопились значительные излишки, поэтому она демпингует, предлагая цену примерно на 50 копеек за килограмм ниже, чем в Беларуси".

"Вы мне не страдайте. Ваше дело — продать то, что вырастили крестьяне. Россия не единственная в мире. Уже сейчас надо шевелиться. Не только и не столько в поле, а искать рынки реализации. Они (сельхозорганизации — ред.) уберут, заготовят, а нам надо помочь им продать", — поручил президент, обращаясь к чиновникам.

Глава государства потребовал активнее вести работу по поиску новых рынков сбыта отечественного сахара, проинформировали в пресс-службе. "Думайте, где вы будете продавать сахар", — сказал президент, обращаясь к руководству Минсельхозпрода и губернатору Минской области.

Он подчеркнул, что "снижать производство ни в коем случае нельзя". "Желательно сохранить уровень доходности хотя бы прошлого года", — поручил Лукашенко.