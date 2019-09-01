ВАШИНГТОН, 1 сен /ПРАЙМ/. США вновь повышают пошлины на китайские товары — теперь на 15% объемом 300 миллиардов долларов в год.

Еще через один месяц запланировано повышение пошлин до 30% на другую группу товаров объемом 250 миллиардов долларов.

По заявлению Американской ассоциации товаров одежды и обуви, под новые пошлины попадут 91,6% одежды, 68,4% домашнего текстиля и 52,5% импорта обуви из Китая. Такие крупнейший дистрибьюторы, как Best Buy, Macy"s и Home Depot, уже заявили о перемещении заводов и поставщиков из Китая для нивелирования рисков.

Президент США Дональд Трамп считает, что у Китая нет выбора, кроме как договориться с США по торговле. Он настаивает на том, что Пекин очень хочет как можно скорее договориться о сделке, поскольку китайская экономика терпит большие потери. Американская экономика, по его мнению, от этого только выигрывает. Вашингтон по-прежнему рассчитывает, что китайская делегация прибудет в сентябре на переговоры.

Пекин выразил Вашингтону протест в связи с очередным повышением пошлин. Китайские власти настаивают на том, чтобы США отказались от своих действий и создавали условия для возобновления торговых консультаций.

В ОЖИДАНИИ ПЕРЕГОВОРОВ

К переговорам США и Китая сейчас приковано внимание всего мирового сообщества на фоне развернувшейся торговой войны между двумя странами. Любые заявления лидеров двух стран оказывают значительное влияние на мировые рынки и биржи.

После падения основных биржевых индексов в США на фоне объявленных Трампом новых пошлин американский лидер смягчил риторику, заявив, что Китай связывался с американскими торговыми представителями и выразил желание вернуться за стол переговоров.

В Пекине отметили, что рабочие группы Китая и США по урегулированию торговых противоречий находятся в постоянном контакте и обсуждают вопрос проведения следующего раунда торговых переговоров в сентябре. Как подчеркнул официальный представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн, "в текущей ситуации самое важное — создать благоприятные условия для продолжения двусторонних консультаций".

ОТВЕТНЫЕ МЕРЫ КИТАЯ

Китай продолжает настаивать на отказе от эскалации торговых войн и переходу к "спокойным консультациям". "Эскалация торговой войны не принесет пользы ни китайскому, ни американскому народам, это идет вразрез с интересами всего международного сообщества, но также может повлечь за собой катастрофические последствия", — сказал Гао Фэн.

В Китае отметили, что такого рода односторонние действия и переход к психологической травле, торговому протекционизму и максимальном давлению нарушают консенсус, достигнутый лидерами двух стран, а также принципы взаимного уважения, равенства и взаимной выгоды. Все это, по мнению Пекина, наносит серьезный ущерб налаженному порядку в международной торговле.

"Китай призывает США не делать неверных оценок сложившейся ситуации, не недооценивать решительность китайского народа, прекратить ошибочные действия, в противном случае ответственность за все последствия будет нести американская сторона", — заявили в министерстве коммерции Китая.

Пекин при этом не исключает принятия ответных мер.

АМЕРИКАНСКИЙ БИЗНЕС ПРОТИВ

Торговая палата США, являющаяся крупнейшей лоббистской организацией, представляющей интересы бизнеса, опубликовала заявление, в котором выступила за продолжение конструктивного взаимодействия с Китаем. Организация призывала власти двух стран вернуться к переговорам.

"Деловые круги США на протяжении многих лет заявляют об отсутствии прогресса в борьбе с недобросовестной торговой практикой Китая. Торговая палата США возглавляет усилия по решению этих вызовов путем переговоров и поощрения жестких действий со стороны властей США. Несмотря на наши обеспокоенности, 40-летние торговые отношения между нашими двумя странами были по большей части продуктивными, конструктивными и взаимовыгодными", — заявил вице-президент организации Майрон Бриллиант.

Он отметил, что хотя Торговая палата разделяет разочарования Трампа относительно Китая, но выступает за "продолжение конструктивного взаимодействия" с этой страной.

"Мы не хотим видеть дальнейшее ухудшение отношений между США и Китаем. Мы призываем администрацию (США — ред.) и власти Китая вернуться за стол переговоров, чтобы завершить работу над соглашением, в котором рассматриваются вопросы, касающиеся практики передачи технологий, защиты прав интеллектуальной собственности, доступа к рынкам и разрушительных последствий внутренних субсидий Китая", — добавил Бриллиант.