МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. В Москве разработчики языка программирования C# имеют все шансы получать ежемесячную зарплату в размере 250 тысяч рублей. Такие данные приводит "Российская газета", ссылаясь на исследование SuperJob.

При этом в северной столице программисты Java зарабатывают до 220 тысяч рублей. В Екатеринбурге программисты в банковской сфере получают в среднем от 120 тысяч до 150 тысяч рублей, а специалисты 1С в Нижнем Новгороде могут рассчитывать на 90-110 тысяч рублей.

Наиболее привлекательные зарплаты для программистов предлагают компании, связанные с финансовым сектором и разработкой программного обеспечения. Необходимый стаж должен составлять свыше трёх лет.