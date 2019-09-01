МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Ураган "Дориан" в Атлантическом океане достиг пятой, наивысшей, категории, скорость ветра составляет 257 километров в час, сообщает Национальный центр США по слежению за ураганами.

Острова Абако в ближайшее время окажутся в эпицентре катастрофического урагана, говорится в сообщении центра в Twitter.

"Продолжительный период опасных штормов, разрушительных ураганных ветров и сильных дождей, которые могут привести к наводнениям, ожидается на островах Абако и Багамских островах в понедельник", — сообщают синоптики.

Ранее Национальный центр США по слежению за ураганами сообщил, что ураган "Дориан" разворачивается на север и может обрушиться на побережье штатов Джорджия и Южная Каролина на следующей неделе. Во Флориде, где ожидали первого удара урагана, и в расположенной далее по побережью Джорджии уже объявили режим ЧП. Позднее губернатор штата Южная Каролина Генри Макмастер также объявил режим ЧС.

Президент США Дональд Трамп написал у себя в Twitter: "Похоже, что по нашей великой Южной Каролине может быть нанесен гораздо более сильный удар, чем думали раньше". "Это касается также Джорджии и Северной Каролины", — добавил Трамп. Он вновь сообщил, что "Дориан" может стать самым мощным за последние десятилетия.

"Дориан" — четвертый ураган в этом сезоне. Из трех предыдущих только "Барри" привел к жертвам — погиб один человек. В прошлом сезоне Флориду затронули два урагана – "Гордон" и "Майкл", жертвами стали несколько десятков человек.