МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Сирийский президент поместил своего двоюродного брата, бизнесмена Рами Маклуфа под домашний арест после того, как Россия потребовала у Дамаска "миллиарды долларов", пишет Al Quds Al Arabi. О домашнем аресте Маклуфа также пишет Watan со ссылкой на источники, передает РБК.

Как отмечает Al-Quds Al-Arabi, сирийские власти связались с его дядей Мохаммадом Маклуфом, который проживает в России, и потребовали от него вернуться в Дамаск. Мохаммад Маклуф является братом матери Асада Анисы. Маклуф-старший приехал в Сирию, собрал трех своих сыновей, включая Рами Маклуфа, и попросил их предоставить сирийскому режиму деньги, однако те отказались. После этого местный комитет по борьбе с отмыванием денег начал расследование против 29 влиятельных сирийских бизнесменов, включая Рами Маклуфа. По данным портала, в офисах компаний бизнесменов прошли обыски. Издание отмечает, что при этом меры не были приняты против двух братьев Маклуфа.

По данным источников Asharq Al-Awsat, Асад ввел ряд мер против компаний, в которых имеет долю Маклуф, в том числе в отношении его активов в государственной Syrian Telecom Company (Syriatel). Как отмечает издание, двоюродный брат Асада, который является одним из самых влиятельных бизнесменов Сирии, находится под санкциями ЕС из-за поддержки режима.

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека со ссылкой на источники сообщил, что Асад также решил распустить военное крыло ассоциации Al-Bostan, которая принадлежит Маклуфу. По его данным центра, это произошло после того, как Россия потребовала "ограничить набор в ассоциацию в обмен на привлекательные зарплаты". По данным источников, организация продолжит работать в благотворительной сфере под контролем властей Сирии.