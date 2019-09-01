СТОКГОЛЬМ, 1 сен — ПРАЙМ. Правительство Швеции намерено покрыть анонсированное ранее увеличение оборонного бюджета страны за счет повышения налога на банки, говорится в сообщении правительственной канцелярии.

"Правительство намерено предложить увеличить оборонный бюджет страны на 5 миллиардов крон (500 млн евро) в 2022 году. Эти расходы включены в проект бюджета 2020 года, будут полностью финансироваться за счет налога на банки", — говорится в заявлении.

Ранее представители правительства и двух оппозиционных партий (партия Центра и Либеральная партия) достигли договоренности об увеличении бюджета на оборону страны. Ожидается, что военные расходы будут увеличены на 5 миллиардов крон в 2022-2025 годах.

Основанием для решения стал доклад парламентской комиссии по обороне, которая по итогам анализа заключила, что существует серьезная угроза для безопасности Швеции, в том числе со стороны России.

Глава Ассоциации шведских банков Ханс Линдберг заявил, что предложение "пагубно повлияет на рабочие места и экономический рост". По его мнению, момент для принятия подобного решения неудачный, поскольку в настоящее время отмечается экономический спад.