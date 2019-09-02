МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Пенсионный фонд России (ПФР) выступил с предложением поднять пороговую сумму пенсионных накоплений. Как пишет РБК, предполагается, что ниже этого порога пенсионер будет получать всю сумму накопленной пенсии единовременно, не в виде ежемесячных выплат.

Такое предложение было разослано Минтрудом в заинтересованные ведомства на экспертизу. Это Минфин, министерство экономического развития, Банк России, Ассоциация негосударственных пенсионных фондов и Национальная ассоциация пенсионных фондов.

В случае, если это предложение будет одобрено и реализовано, то доля выходящих на пенсию россиян, получающих накопительную пенсию в виде единовременной выплаты, возрастет.

Как сообщил изданию представитель министерства труда и социальной политики, решение по этому вопросу будет приниматься исходя из интересов граждан.

ЧТО ИЗМЕНИТСЯ

В настоящее время выходящие на пенсию россияне получают пенсионные накопления единовременно в случае, если рассчитанная для них накопительная часть пенсии (по состоянию на день назначения) меньше 5% от суммы общей пенсии (страховой пенсии по старости, единовременной выплаты к ней и собственно рассчитанной накопительной пенсии), отмечает РБК.

В случаях, если эта сумма выше 5%, то гражданину назначается накопительная пенсия. Для того, чтобы такую пенсию назначили, нужно иметь порядка 177 тысяч рублей пенсионных накоплений.

Сейчас ежемесячный размер накопительной пенсии считают так: все накопленные деньги человека делятся на период дожития (252 месяца, в 2020 году он увеличится еще на шесть месяцев). По информации Росстата, в РФ средний размер назначенных пенсий в январе-июне текущего года составил 14135 рублей, 5% от этой суммы — 700 рублей.

Пенсионный фонд предлагает назначать накопительную часть пенсии только тем, у кого сумма накоплений будет выше: 20% от федерального прожиточного минимума. Федеральный прожиточный минимум пенсионера на 2019 год составляет 8846 рублей, 20% от этой суммы — 1770 рублей.