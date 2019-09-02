МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Индекс деловой активности в области промышленного производства (PMI) 19 стран еврозоны, по окончательной оценке, в августе вырос до 47 пунктов с июльской отметки в 46,5 пункта, сообщает исследовательская организация Markit Economics.

Показатель совпал с прогнозами аналитиков, опрошенных агентством Рейтер.

При этом индекс PMI в области промышленного производства Франции в августе, по окончательным данным, поднялся до 51,1 пункта с 49,7 пункта в июле, прогноз предполагал рост до уровня предварительной оценки в 51 пункт. В Германии за аналогичный период индикатор вырос до 43,5 пункта с июльских 43,2 пункта, что ниже прогноза аналитиков и предварительной оценки в 43,6 пункта.

Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже — на ее спад.