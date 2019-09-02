МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Индекс деловой активности в области промышленного производства (PMI) Великобритании в августе упал до 47,4 пункта с июльской отметки в 48 пунктов, сообщает исследовательская организация Markit Economics.

Как указывает Markit Economic, это минимальная отметка показателя с июля 2012 года. Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали, что показатель вырос до 48,4 пункта.

Организация отметила, что высокий уровень экономической и политической неопределенности на внутреннем и мировом рынках продолжил оказывать сильное давление на производственный сектор Великобритании в августе. "Ухудшение конъюнктуры рынка стало сильнейшим за семь лет; компании сокращали производство в ответ на самое резкое падение новых заказов с середины 2012 года", — отметил директор IHS Markit Роб Добсон (Rob Dobson). Он добавил, что спрос как на внутреннем, так и на зарубежном рынках в августе ослаб.

Markit Economics зафиксировала уменьшение новых заказов в августе в Великобритании, что было связано с ухудшением внутренних и мировых экономических условий, низким уровнем доверия к рынку, опасениями по поводу Brexit, неопределенностью для бизнеса и замедлением роста расходов клиентов.

Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже — на ее спад.

На данный момент ситуация вокруг Brexit зашла в тупик: Великобритания должна покинуть ЕС до 31 октября, парламент страны выступает против соглашения с ЕС в его нынешнем виде, но и настроен категорически против Brexit без соглашения. Евросоюз отказывается возобновлять переговоры и пересматривать соглашение.