КИЕВ, 2 сен — ПРАЙМ. Президент Украины Владимир Зеленский поручил до 1 декабря подготовить большие государственные предприятия к приватизации, первый конкурс провести не позднее 1 апреля 2020 года.

Правительство Украины в январе утвердило список большой приватизации на 2019 год, в который включены Одесский припортовый завод, "Центрэнерго", Объединенная горно-химическая компания, "Президент-отель", фармкомпания "Индар", "Тернопольоблэнерго", "Запорожьеоблэнерго", "Харьковоблэнерго", "Хмельницкоблэнерго" и "Николаевоблэнерго". В перечне также завод "Электротяжмаш", компании "Азовмаш", "Сумхимпром", "Ориана" и "Украгролизинг".

"Начать подготовку больших государственных компаний к приватизации и привлечению инвестиционных советников. Срок – до 1 декабря 2019 года" — заявил Зеленский в понедельник в ходе совещания с руководством парламента, кабмина и правоохранительными органами, которое транслировал телеканал "112.Украина".

Он также поручил провести первый конкурс по приватизации больших госпредприятий до 1 апреля 2020 года. Ответственность за выполнение поручения президент возложил на премьер-министра Алексея Гончарука и главу Минэкономики Тимофея Милованова.

Верховная рада приняла законопроект о приватизации в январе 2018 года. Документ предусматривает распределение объектов на две группы — объекты большой приватизации и объекты малой приватизации. К объектам большой приватизации относятся единые имущественные комплексы государственных и коммунальных предприятий и пакеты акций акционерных обществ, где более 50% акций владеет государство, а также стоимость активов которых согласно финансовой отчетности за последний год превышает 250 миллионов гривен (9,6 миллиона долларов).

Игорный бизнес

Также в срок до 1 декабря текущего года Зеленский поручил принять законы о легализации игорного бизнеса и добычи янтаря.

"Подготовить и внести в парламент законопроекты о легализации игорного бизнеса, о легализации добычи янтаря. Срок — до 1 октября 2019 года. Ответственные – премьер-министр Алексей Гончарук, министр финансов Оксана Маркарова. Принять законы про легализацию игорного бизнеса, про легализацию добычи янтаря. Срок — до 1 декабря. Ответственные – (спикер Рады – ред.) Дмитрий Разумков, (глава крупнейшей фракции Рады "Слуга народа" – ред.) Давид Арахамия", — сказал президент на совещании с руководством кабмина, Рады и силовых ведомств.

Бюджет страны — на повестке

Зеленский поручил до 15 сентября внести на рассмотрение Верховной рады проект госбюджета на 2020 год.

"Внести на рассмотрение парламента законопроект о государственном бюджете Украины на 2020 год, который имеет цель стимулировать экономический рост. Срок — до 15 сентября 2019 года, ответственные: премьер Алексей Гончарук, министр финансов Оксана Маркарова", — заявил президент Украины.