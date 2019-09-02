ПЕКИН, 2 сен — ПРАЙМ. Китай инициировал разбирательство в ВТО в связи с введением новых пошлин на китайский экспорт, следует из заявления министерства коммерции КНР.

"Повышенные пошлины США в 15% на экспорт Китая объемом 300 миллиардов долларов официально вступили в силу. Китай инициировал разбирательство в рамках механизма урегулирования споров ВТО", — говорится в опубликованном заявлении.

Торговое ведомство Китая подчеркнуло, что американские пошлины являются нарушением консенсуса, достигнутого лидерами двух стран в Осаке.

"Китай будет решительно отстаивать свои законные интересы в соответствии с принципами ВТО, а также защищать механизм многосторонней торговли и порядок международной торговли", — отмечается в заявлении.

Китайское торговое ведомство вновь выразило решительный протест и крайнее недовольство в связи с введением американских пошлин.