ПРАЙМ, 2 сент — Dow Jones. Политическая неопределенность и слабые экономические данные Великобритании в понедельник заставили британский фунт падать, приблизившись к минимуму текущего года против доллара США.

Пара фунт/доллар на момент написания статьи опустилась на 0,7%, до 1,2071, согласно данным FactSet. Тем временем пара евро/фунт выросла на 0,5%, до 1,1008.

Фунт находился под давлением с того момента, как Борис Джонсон стал новым премьер-министром Великобритании в конце июля, так как инвесторы опасались, что под его руководством страна 31 октября выйдет из Евросоюза без всякого торгового соглашения.

На прошлой неделе падение британской валюты возобновилось, когда Джонсон принял решение о приостановке работы парламента на несколько недель, судя по всему, с целью помешать оппозиционным законодателям заблокировать жесткий сценарий Brexit. Теперь на рынке предполагают, что оппоненты премьер-министра на текущей неделе могут попытаться заставить его договариваться с ЕС об отсрочке Brexit. Также вероятно, что законодатели могут настаивать на проведении досрочных выборов.

"Политика в настоящее время играет ключевую роль", — заявил Питер Диксон, старший экономист Commerzbank. – На протяжении прошедшего года мы поняли, что даже вещи, кажущиеся немыслимыми, на самом деле не являются таковыми".

Инвесторы ожидают ожесточенного противостояния между британскими законодателями после начала новой парламентской сессии во вторник. У парламентариев будет менее 10 дней на принятие закона, который предотвратит жесткий Brexit, или на вынесение вотума недоверия правительству Джонсона, прежде чем работа парламента будет приостановлена. Затем королева Елизавета Вторая возобновит парламентскую сессию 14 октября, оставив законодателям лишь две недели до даты Brexit.

Слабые экономические данные в понедельник усугубили нервозность инвесторов. Согласно индексу менеджеров по снабжению (PMI), активность в производственном секторе Великобритании в августе сократилась на фоне падения индикатора новых заказов и ухудшения настроя производителей ввиду замедления мировой экономики и неопределенности вокруг Brexit.

"Потенциальный жесткий сценарий Brexit однозначно увеличивает вероятность того, что экономика (Великобритании) понесет ущерб", — заявил Диксон.

Фунт в прошлом месяце достиг многолетних минимумов против доллара и евро, так как британская экономика продемонстрировала признаки ослабления на фоне политических разногласий с Европой.

Британская валюта на текущей неделе, скорее всего, будет крайне волатильна, в связи с ожиданиями по поводу жесткого Brexit, отметил Дэвид Читхэм из XTB.

"Пока нельзя говорить о полномасштабной панике, однако рынок уже предрасположен к таким настроениям из-за ожидаемой в ближайшие дни неопределенности, — сказал эксперт. – В целом все выглядит так, словно в Великобритании состоятся (досрочные) всеобщие выборы. Вопрос лишь в том, пройдут ли они до Brexit или после".

— Автор Caitlin Ostroff, caitlin.ostroff@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 645 3700, dowjonesteam@1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ